"C dans l'air" vendredi 10 mars 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 10 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 10 mars 2023, Axel de Tarlé recevra : Georgina Wright, directrice du programme Europe de l’Institut Montaigne.

Le chef du gouvernement britannique Rishi Sunak est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron ce vendredi pour un sommet consacré en partie à l'immigration et à la question des traversées de migrants ainsi que la guerre en Ukraine. Ce sommet bilatéral est le premier depuis 2018.

Georgina Wright qui reviendra sur ce sommet bilatéral et sur les défis qui attendent la France et le Royaume-Uni.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU, directeur des relations extérieures de Marck & Balsan.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française et écrivain, auteur de « Vent glacial sur Sarajevo », publié aux Belles Lettres.

Le thème de l'émission : Ukraine : la Russie utilise des missiles hypersoniques.

Les grandes villes ukrainiennes sous une pluie de missiles et de drones. Jeudi Lviv, Odessa, Kharkiv, Kherson, Kiev ont été massivement bombardées par les Russes et les infrastructures énergétiques particulièrement ciblées une nouvelle fois. Dans la capitale ukrainienne, 40 % des habitants n’ont plus d’électricité et de chauffage. À Zaporijia, elle aussi touchée, la centrale nucléaire a été coupée du réseau électrique. Située en zone occupée russe, elle a dû fonctionner pendant plusieurs heures avec un générateur.

Dans ce contexte de montée des tensions, l’opération "Orion", le plus gros exercice militaire en France depuis plus de vingt ans, se poursuit dans le pays, notamment à Cahors et dans ses alentours. Prévu jusqu'en mai dans quatorze départements, "Orion" doit permettre à l'armée française de se préparer à un conflit de "haute intensité" contre un État ennemi de force égale. Programmée depuis trois ans, ces manœuvres prennent une signification plus grande encore depuis l'invasion russe en Ukraine, il y a un an, et sont particulièrement scrutées…

Alors que sait-on des attaques aériennes russes menées hier en Ukraine ? Quelle est la situation à Bakhmout ? Que se passe-t-il en Moldavie et en Géorgie ? Comment se déroule l’opération Orion ? La France est-elle prête pour une guerre de haute intensité ?

Le sujet vous questionne ?

