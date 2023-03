"Prenez soin de vous !" : Se libérer des émotions toxiques, mardi 14 mars 2023 sur France 5 avec Michel Cymes (vidéo)

Mardi 14 mars 2023 à 21:00, Michel Cymes présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "Prenez soin de vous !" qui vous proposera de vous libérer des émotions toxiques.

Comme des montagnes russes, nos émotions peuvent nous emmener très haut ou nous mettre à terre. Colère, stress ou anxiété… S’il est impossible d’échapper aux émotions toxiques, nous pouvons les apprivoiser pour retrouver une vie plus apaisée. C’est ce que vont découvrir Cécilia, Aline et Christophe, guidés par Michel Cymes et son équipe d’experts dans ce nouveau numéro de "Prenez soin de vous !".

Consultante et mère de trois enfants, Cécilia, 43 ans, court toujours après le temps et souffre de surcharge mentale comme 80 % des femmes. Cécilia ne débranche jamais et, plusieurs fois par jour, elle subit d'importantes montées de stress qui lui gâchent la vie.

Aline, 42 ans, a développé une véritable phobie des transports en commun. Par peur d’une attaque de panique, elle fuit les endroits fermés et, au fil du temps, elle s’est coupée du monde. Faire ses courses au supermarché, partir en week-end ou aller voir un spectacle est devenu impossible pour elle.

Plusieurs fois par jour, Christophe, 60 ans, est submergé par une colère soudaine et il suffit d’une petite contrariété pour qu’il voit rouge, en particulier lorsqu’il est au volant. Des crises d’impulsivité liées à un grave accident de vélo et à un traumatisme crânien dont il a été victime il y a seize ans.

Pour se libérer de leurs émotions toxiques, Cécilia, Aline et Christophe vont devoir changer en profondeur leurs habitudes de vie. Pour relever ce défi, Michel Cymes a demandé à une équipe d’experts, dont le chef étoilé Thierry Marx, de leur venir en aide avec des programmes sur mesure et des techniques très étonnantes. Pendant plusieurs mois, ils vont apprendre à dompter leurs émotions toxiques pour vivre plus sereinement.