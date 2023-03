"Sept à Huit" dimanche 12 mars 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 12 mars 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 mars 2023 :

10 millions d'habitations menacées en France.



Des murs lézardés, des fissures larges de plusieurs centimètres : dix millions d'habitations sont menacées en France. C'est la conséquence de sécheresses à répétition et un chauchemar pour leurs habitants.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 mars 2023 :

La mort de Leslie et Kévin.



Enquête sur un guet-apens fatal, des témoignages inédits.

La loi de la police à Kaboul.

Charia et terreur sur la ville, la loi de la police à Kaboul. Comment les talibans appliquent la loi islamique. Un document exclusif.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Jean Dujardin : un coup de gueule sur l'époque.



Audrey Crespo-Mara a rencontré Jean Dujardin, à 10 jours de la sortie du film « Sur les Chemins noirs » de Denis Imbert.

Hollywood lui a tendu les bras il y a 10 ans, après son Oscar de meilleur acteur pour son rôle dans « The Artist ». Mais, lui n’a jamais eu de rêve d’Amérique. Lui préférant la France.

En incarnant à l’écran, l’écrivain-voyageur, Sylvain Tesson, en marchant comme lui à travers notre pays, pour les besoins d’un film, il est finalement tel qu’en lui-même. Discret, chaleureux, sans prétention.

Un entretien exclusif, réalisé par Audrey Crespo-Mara et Léo Monnet.