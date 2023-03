"C dans l'air" lundi 13 mars 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 13 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce lundi 13 mars 2023, Caroline Roux recevra : Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes.

Dans son rapport annuel publié ce vendredi 10 mars, la Cour des comptes, présidée par Pierre Moscovici, invite à faire de la réduction des déficits “une priorité nationale” et à clarifier les compétences au niveau local. Avec un taux de croissance estimé à 2,6 %, l’année 2022 a été marquée par un net ralentissement de l’activité économique, en lien avec le choc sur les prix de l’énergie et les conséquences de la guerre en Ukraine. Les perspectives pour 2023 sont plus dégradées avec une prévision de croissance de 1 % retenue pour construire le projet de loi de finances.

Pierre Moscovici reviendra sur le rapport annuel de la Cour, présenté demain à l’Assemblée nationale.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance, auteur du livre « Le grand basculement ».

Marc Fiorentino, dirigeant d’Euroland Corporate et co-fondateur de « Meilleurplacement.com ».

Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l'IRIS - Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

Céline Antonin, économiste à l'OFCE et Professeure à Sciences Po.

Le thème de l'émission : Faillites bancaire américaines... Panique mondiale ?

Le système bancaire américain est entré dans une zone de turbulence. En quatre jours seulement, trois défaillances bancaires sont survenues aux États-Unis. Mercredi dernier, Silvergate Bank était mise en liquidation. Mais le véritable choc est survenu deux jours plus tard, lorsque Silicon Valley Bank (SVB) a été fermée par les autorités américaines. La SVB était la seizième institution américaine, avec 210 milliards de dollars d’actifs. Il s’agit de la plus grosse faillite bancaire depuis la grande crise financière de 2008 et de la deuxième plus importante de l’histoire des États-Unis. Hier, Signature Bank, la 21e banque américaine, avec des actifs estimés à 110 milliards de dollars fin 2022 et 88 milliards de dollars de dépôts a elle aussi été placée en liquidation.

Les banques françaises sont-elles menacées par une nouvelle crise financière de grande ampleur ? Va-t-il devenir très compliquer d'acheter un logement ces prochaines années ? La France va-t-elle se heurter à un "mur des faillites" ?

