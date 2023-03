Vendredi 17 mars 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” « Détention d’armes, drogue, rébellion : traques avec le PSIG de Valence ».

Surnommée « la Porte du Midi », Valence est la préfecture de la Drôme. Parmi les 740 gendarmes que compte la ville, une vingtaine d’hommes sont lourdement armés et spécialement formés pour les interventions à risques. Ce sont les militaires de choc du PSIG : le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie.

Dans les grandes cités en banlieue, les hommes du PSIG sont confrontés à une délinquance violente sur fond de trafic de drogues, de rivalités entre bandes et de règlements de compte. En 2022, ils ont ouvert le feu sur deux hommes au volant d’une voiture qui tentaient de forcer un contrôle. Les suspects ont été interpellés en possession d’armes à feu et de produits stupéfiants : 70 000 euros en liquide, 5 kilos de cocaïne et 3 véhicules ont été saisis.

Avec David et ses brigadiers, vous verrez que la simple remise d’une convocation de justice relève de la mission sous haute tension : 5 minutes où les gendarmes scrutent tout sur leur passage pour éviter les guets-apens.

Autorité, force mais aussi écoute et dialogue seront nécessaires pour essayer de résoudre deux affaires de violences conjugales. Tout en mettant les victimes en sécurité, il s’agit d’interroger tous les protagonistes pour comprendre ce qu’il s’est passé mais aussi de les convaincre de passer outre les sentiments pour porter plainte.

Département majoritairement rural, certains hameaux sont difficiles d’accès pour les forces de l’ordre. Les riverains sont alors tentés de se faire justice eux-mêmes, quitte à mettre leur vie et celles de leurs proches en danger.

Entre quartiers urbains et campagne, aucune mission ne ressemble à une autre pour les hommes du PSIG de Valence.