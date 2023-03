"C dans l'air" mercredi 15 mars 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 15 mars 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 15 mars 2023, Caroline Roux recevra : Raphaël Schellenberger, député LR du Haut-Rhin, président de la commission d’enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Erwan Benezet, journaliste au service économie, en charge de l’énergie au Parisien - Aujourd’hui en France.

Elie Cohen, économiste, directeur de recherches au CNRS.

Soazig Quemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Sharon Wajsbrot, journaliste spécialiste des énergies aux Echos.

Le thème de l'émission : La revanche du nucléaire ?

Les députés ont entamé lundi 13 mars à l’Assemblée nationale l’examen du projet de loi sur l’accélération du nucléaire. Il prévoit la construction de six nouveaux EPR. L'examen de ce projet de loi intervient dans un contexte où, depuis plusieurs mois, on s'interroge sur la stratégie et les nombreux changements de pieds de l'Etat dans ce domaine. Le manque de vision de long terme a notamment été pointé du doigt par l'ancien ministre Arnaud Montebourg.

Les changements de cap sur la filière nucléaire appartiennent-ils, pour de bon, au passé ?

Sécheresse, corrosion, le secteur nucléaire est-il préparé face aux risques qui se multiplient ?

Est-on capable de former assez rapidement du personnel qualifié en nombre suffisant pour relancer la filière nucléaire tricolore ?

