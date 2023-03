"Enquête Exclusive" « Kaliningrad, une forteresse russe au cœur de l’Europe » dimanche 19 mars 2023 sur M6

Dimanche 19 mars 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Kaliningrad, une forteresse russe au cœur de l’Europe ».

Situé sur les rives de la mer Baltique, enclavé entre la Pologne et la Lituanie, Kaliningrad est un bout de Russie au cœur de l’Europe. Un curieux territoire, à peine grand comme l’Île-de-France, isolé de Moscou après la chute de l’URSS, aujourd’hui transformé en forteresse militaire face à l’Otan. À Kaliningrad, quartier général de la flotte russe de la Baltique, on y recense 30 000 soldats, des missiles hypersoniques et de capacité nucléaire. Mais aussi des plages sublimes et de belles maisons à colombages héritées de son passé allemand.

Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont réussi à pénétrer sur ce territoire quasiment inaccessible depuis la guerre en Ukraine. Dans cette enclave étroitement surveillée, les journalistes ont suivi les élections du nouveau gouverneur. Le candidat sortant, Antone Alikhanov, totalement inféodé à Vladimir Poutine, a renouvelé son mandat avec 80 % des voix.

Sous embargo économique de l'Union européenne, Kaliningrad est en état de siège et sa population souffre. Les denrées alimentaires se font rares. Le prix du charbon explose. Mais, abreuvée par la propagande télévisuelle du Kremlin, la majeure partie des habitants soutient la guerre. Seule la jeunesse européanisée se risque à critiquer à demi-mot le pouvoir.

La situation stratégique de Kaliningrad et les velléités de conquête de Poutine inquiètent ses voisins, les pays baltes. Anciennes républiques soviétiques, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie font partie de l’Otan et de l’Union européenne depuis 2004. L’invasion russe en Ukraine a ravivé le spectre de l'occupation soviétique. Alors, les trois pays baltes mettent tout en œuvre pour se défendre.

En Lituanie, de simples citoyens prennent les armes et s’entraînent à devenir soldats. Dans la vie civile, Smilte est directrice de la communication. Le week-end, elle enfile un treillis et participe à des exercices avec une milice paramilitaire lituanienne.

En Lettonie, le gouvernement veut faire table rase de son passé soviétique. Il a ordonné le démantèlement des édifices glorifiant l’époque de l’URSS et restreint l’usage du russe dans l’espace public. Une décision qui soulève la colère de la minorité russophone qui représente un tiers de la population. Elena et sa fille font partie de cette minorité, économiquement défavorisée et de plus en plus ostracisée.

Entre guerre des mémoires et territoire hautement militarisé, plongée au cœur des tensions entre Kaliningrad et les pays baltes.

Un documentaire réalisé par Kristell Bernaud et Alice Serrano pour Ligne de Front.