"Dimanche en politique" : Bruno Le Maire est l'invité de Francis Letellier ce 19 mars 2023 sur France 3

Dimanche 19 mars 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.

La réforme des retraites est désormais associée à un passage en force, malgré le soutien d’une grande partie des Républicains, et le texte n’a pu être voté. Jeudi 16 mars, Elisabeth Borne a actionné l’article 49-3 pour la onzième fois depuis le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, ce qui a redonné corps à la mobilisation des syndicats et des Français.

Quelles conséquences politiques pour le gouvernement ? Y aura-t-il des conséquences économiques pour le pays ?

Le numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, évoquera le bilan que l'on peut tirer de cette séquence parlementaire dans un contexte de difficultés des Français face à l’inflation. Doit-on se méfier d’une contagion de la crise qui secoue certaines banques ?