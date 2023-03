"Sept à huit" : Dominique Tapie invitée du « Portrait de la semaine » dimanche 19 mars 2023 sur TF1

Dimanche 19 mars 2023 à 19:30 sur TF1, Audrey Craspo-Mara reçoit Dominique Tapie dans « Portrait de la semaine » du magazine "Sept à huit".

Pour la première fois, elle raconte Bernard Tapie dans l’intimité, mais aussi l’agression dont ils ont été victimes, peu de temps avant sa mort, et le dénuement dans lequel elle se retrouve aujourd’hui.

Dominique Tapie est toujours restée dans l’ombre. Elle n’a pourtant rien d’une femme effacée. Elle a résisté à son mari toute sa vie, seule façon d’exister à ses côtés.

Un an et demi après la disparition de son mari, Dominique Tapie, qui publie « Bernard, la fureur de vivre » (L’Observatoire), a accordé un entretien exclusif à Audrey Crespo-Mara et Cyril Thépenier.

