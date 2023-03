"Sept à Huit" dimanche 19 mars 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 19 mars 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 19 mars 2023 :

Révélations dans l'affaire Jubillar.



Un ancien détenu affirme que Cédric lui aurait avoué en prison le meurtre de sa femme Delphine. En exclusivité il témoigne ce soir dans "Sept à Huit".

18:20 Sept à Huit

Chaos à Mayotte.

Un immigration incontôlée, d'immenses bidonvilles, des bandes armées qui font régner la terreur : chaos à Mayotte, département français à la dérive perdu dans l'océan indien.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Dominique Tapie

Audrey Crespo-Mara a rencontré Dominique Tapie.

Pour la première fois, elle raconte Bernard Tapie dans l’intimité, mais aussi l’agression dont ils ont été victimes, peu de temps avant sa mort, et le dénuement dans lequel elle se retrouve aujourd’hui.

Dominique Tapie est toujours restée dans l’ombre. Elle n’a pourtant rien d’une femme effacée. Elle a résisté à son mari toute sa vie, seule façon d’exister à ses côtés.

Un an et demi après la disparition de son mari, Dominique Tapie, qui publie « Bernard, la fureur de vivre » (L’Observatoire), a accordé un entretien exclusif à Audrey Crespo-Mara et Cyril Thépenier.