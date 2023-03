"C dans l'air" samedi 25 mars 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Samedi 25 mars 2023 à 17:45, Axel de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici les invités qui seront reçus dans l'émission et le thème du jour.

Bruno Duvic décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Le thème de l'émission de ce samedi 25 mars 2023 : Charles III : visite annulée... shocking !

Les invités :

Florentin Collomp, journaliste au Figaro, spécialiste Europe, ex-correspondant à Londres.

Christian Roudaut, journaliste, ancien correspondant en Grande Bretagne pour Radio France.

Sophie Aurenche, rédactrice en chef à RTL.

Catherine Norris-Trent, journaliste britannique, grand reporter en charge des questions internationales à France 24.

See you later… Le roi Charles III et la reine consort Camilla ne viendront pas finalement en France comme prévu à partir de dimanche. En raison du contexte social tendu, et de l’annonce d’une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, Emmanuel Macron s’est finalement résolu à appeler son "ami" pour lui proposer de décaler sa visite. "Le bon sens et l’amitié nous conduisent à proposer un report" vers le "début de l’été", a expliqué le chef de l’Etat vendredi depuis Bruxelles, où il participait à un Conseil européen répondant à un journaliste britannique qui l’interrogeait sur "l’humiliation" infligée à l’Elysée.

Le monarque britannique destinait à l'Hexagone sa première visite d'État à l'étranger en tant que souverain, de dimanche à mercredi. Au programme du couple royal figuraient notamment une cérémonie à l’Arc de Triomphe, un discours du souverain au Sénat et un déplacement à Bordeaux. Pour l’Elysée, la visite devait notablement permettre en scène le nouveau départ des relations franco-britanniques, illustré aussi par une récente visite à Paris du Premier ministre Rishi Sunak.

Le sujet vous questionne ?

