"Sept à Huit" dimanche 26 mars 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 26 mars 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 26 mars 2023 :

Absentéisme et échec scolaire.



Dans un collège de banlieue, le combat des profs et conseiller d'éducation pour mettre les élèves au travail.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 26 mars 2023 :

Le meurtre d'Assia.

Cette mère de famille a été retrouvée démembrée dans un parc parisien. Témoignage exclusif sur le principal suspect : le mari de la victime.

Chiens gâtés comme des enfants en Californie.

Vêtements à 300 euros, plats de chefs servis dans des palaces, les extravagances des Californiens pour leurs chiens gâtes comme des enfants.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Déborah Berlioz.

Née dans utérus, elle est aujourd'hui maman. Un miracle rendu possible par grâce à une greffe de sa propre mère.