"Vive le camping" chez les Ch'tis, jeudi 30 mars 2023 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 30 mars 2023 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Vive le camping" : « Chez les Ch'tis ».

Élodie Gossuin vous emmène dans sa région de cœur : les Hauts-de-France. Et plus précisément à Fort-Mahon, une station balnéaire de la Côte d’Opale, où se trouve le camping du Vert Gazon. Un lieu authentique à taille humaine qui a conservé l’âme du camping d’antan. On y trouve une centaine de mobile-homes et 30 emplacements pour les tentes ou camping-cars. Ici, pas de toboggans ni de piscine XXL. Ce que l’on vient chercher, c’est la chaleur humaine et le franc parler de ses habitués.

Comme Michaël et Céline, un couple de Lensois très impliqués dans la vie du camping. Ils participent chaque année à la confection d’un char dédié à défiler lors de l’évènement le plus attendu de la saison : la fête des fleurs de Fort-Mahon. Ils n’auront que 10 jours pour réaliser le plus beau des chars. Leurs vacances risquent de ne pas être de tout repos !

Il y a bien sûr aussi des petits nouveaux. Françoise et Bernard viennent pour une semaine en camping-car avec Chloé, 7 ans, et Gabi, 3 ans. La mission de Mamou et Papou : faire passer des vacances de rêve à leurs petits-enfants.

C’est aussi l’objectif des Lefebvre, une famille nombreuse de 10 personnes, emmenée par leur dynamique grand-mère Catherine, une gouvernante de 42 ans. Et quand on est 10, les vacances coûtent très cher. Réussiront-ils à s’amuser tout en maîtrisant leur budget serré ?

Pendant tout l’été, les équipes de "Vive le camping" ont suivi le quotidien plein d’humour et de rebondissements de ces campeurs pas comme les autres. Bienvenue chez les Ch'tis !