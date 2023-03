"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon le 2 avril 2023 sur France 3

Dimanche 2 avril 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise.

3 mois de manifestations n’ont pas permis de stopper la loi sur la retraite à 64 ans, adoptée sans vote. Une histoire de retenue d’eau dans les champs de Sainte-Soline a fini d’attiser la colère. Radicalité et violences semblent avoir pris le pas sur le terrain politique et le président de la République peine à renouer le dialogue avec les Français.

Quelles solutions politiques, sociales ou institutionnelles peuvent encore se dessiner ? Quel ciment pour les oppositions ? Quel chemin pour l’exécutif pour poursuivre son action dans tous les autres domaines ?

Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat Insoumis à l’élection présidentielle et fondateur de la Nupes pour les législatives, n’a plus aujourd’hui aucun mandat électif. Il apparait pourtant toujours comme le chef de file de la France insoumise, imposant sa stature dans les décisions. Le gouvernement et la majorité l’ont d’ailleurs adoubé dans ce sens en concentrant les critiques sur sa personne.

Quelle stratégie à gauche pour les mois à venir ?

Jean-Luc Mélenchon sera dimanche l’invité de Francis Letellier.

Lilian Alemagna, rédacteur en chef adjoint France de Libération nous proposera sa Carte Blanche.