"Sept à Huit" dimanche 2 avril 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 2 avril 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 2 avril 2023 :

Les naufagrés de l'immobilier en bretagne.



Face à la pénurie de logements et la flambée des prix, des familles se retrouvent contraintes de vivre au camping.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 2 avril 2023 :

Son mari est mort dans l'incendie de leur maison



Sylvie est accusée d'avoir mis elle-même le feu, et ce ne serait pas sa première tentative...

La folie des Miss aux Philippines.



Les reines de beautés y sont formées à la dure dans des écoles spécialisées. Certaines deviennent des super stars.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

François Damiens.



Entre confession et trait d'humour, son univers loufoque et désopilant dans le "Portrait de la semaine" d'Audrey Crespau-Mara.