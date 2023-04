"Affaires sensibles" : Poutine-Macron, le face-à-face des présidents, mardi 4 avril 2023 sur France 2

Mardi 4 avril 2023 à 23:05 sur France 2, l'émission de France Inter "Affaires sensibles", présentée par Fabrice Drouelle, propose le document « Poutine-Macron : le face-à-face des présidents ».

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus d’un an, le temps du dialogue est révolu, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Leur dernière entrevue date du 7 février 2022, deux semaines avant l'invasion. Quant à leur ultime conversation téléphonique, elle remonte au 11 septembre 2022.

Affaires sensibles revient sur la genèse des relations diplomatiques entre les deux présidents, qui ont tourné aujourd'hui au face-à-face.

Retour sur l’affaire…

La première rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine avait marqué le monde entier. Le 29 mai 2017, tout juste élu, le président français décide, à la surprise générale, de recevoir son homologue russe. Vladimir Poutine est le premier chef d’Etat à qui il réserve cet honneur. Le lieu choisi est très symbolique : le château de Versailles.

En France, cette visite suscite la controverse à gauche : pourquoi déroule-t-on le tapis rouge à l’allié de Bachar al-Assad en Syrie, et des sécessionnistes du Donbass ? Sous les ors de la République, Emmanuel Macron sort le grand jeu. Du moins, sur la forme.

Car sur le fond, le jeune président n’hésite pas à aborder les sujets qui fâchent : les droits de l’homme, la Syrie, l’Ukraine, et les ingérences dans l’élection présidentielle de 2017. Et avec fermeté. L’exercice est complexe car Vladimir Poutine est réputé être un interlocuteur difficile, amateur de rapports de force.

A travers les témoignages de diplomates qui travaillent dans l’ombre de ces présidents, Affaires sensibles révèle les coulisses de cette rencontre, prélude à la stratégie diplomatique initiée par le président Macron face à son homologue russe.