"C dans l'air" lundi 17 avril 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 17 avril 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 17 avril 2023, Caroline Roux recevra : Nicolas Arpagian, spécialiste de l'analyse de la cybermenace et directeur de la stratégie en cybersécurité de TREND MICRO EUROPE.

Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d'être à l'origine d'un des plus graves scandales de fuites de documents confidentiels depuis 10 ans aux Etats-Unis. Il a été interpellé jeudi par des agents du FBI et a été inculpé par une cour fédérale de Boston, vendredi, pour "conservation et transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale", et "retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés".

Nicolas Arpagian reviendra sur les fuites de ces documents confidentiels, et sur les leçons que la France doit tirer.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Raymond Soubie, président des sociétés de conseil Alixio.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Pauline de Saint Remy, journaliste politique à Politico Europe.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion de l'Institut de sondages IFOP, auteur de « La France sous nos yeux ».

Le thème de l'émission : Macron : et maintenant ?

Ses prises de paroles ont été rares sur le dossier des retraites, mais Emmanuel Macron entend se charger lui-même de clore le chapitre. Trois jours après la promulgation express de la loi qui a indigné syndicats et oppositions, le président de la République s’adressera aux Français ce lundi à 20 heures, dans une allocution télévisée, pour tenter de reprendre la main et parler d’avenir. Selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, le chef de l’Etat va chercher l’"apaisement", "faire le bilan" de ces trois mois de crise et tracer des perspectives pour la suite de son mandat.

Surtout pas d’immobilisme, c’est l’idée qui a été défendue tout le week-end par la Macronie. Elisabeth Borne l’a d’ailleurs affirmé lors d’un discours prononcé devant le Conseil national du parti Renaissance, samedi à Paris : "nous sommes déterminés à accélérer" les réformes après celle des retraites. Le président de la République devrait donc énumérer des pistes pour se projeter dans "l’après".

Alors pourquoi le chef de l’Etat veut-il prendre la parole maintenant ? Quelles annonces peut-il faire ? Peut-il se faire entendre dans ce climat de défiance ? La colère faiblira-t-elle ? Les Français seront-ils au rendez-vous ce soir à 20 heures ? Et maintenant la loi promulguée, quelles sont les échéances à venir ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.