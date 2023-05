"Ne nous fâchons pas" mercredi 3 mai 2023 : les invités reçus par Anaïs Bouton sur Paris Première

Mercredi 3 mai 2023 à 21:00, Anaïs Bouton vous proposera un nouveau numéro de son magazine "Ne nous fâchons pas". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Chaque semaine, Anaïs Bouton reçoit deux invités qui se plient à l’art du débat autour d’une grande thématique, fil rouge de la soirée. La faillite des services publics, la dénatalité, la crise de l’autorité, le sens du travail : les enjeux de la société française seront décortiqués et analysés au regard d’opinions contrastées.

À l’issue de ce grand débat, Julie Graziani, Raphaël Enthoven et Jonathan Bouchet-Petersen interviennent en plateau pour réagir et questionner les invités.

Anaïs Bouton et les trois débatteurs sont ensuite rejoints par d’autres invités, experts, intervenants directement concernés par la thématique. Ensemble, ils échangent et portent un nouveau regard sur le débat et les questions qu’il pose.

En troisième partie, Julie Graziani, Raphaël Enthoven et Jonathan Bouchet-Petersen reviennent sur un fait d’actualité, une polémique qui a marqué la semaine.

Les thèmes abordés cette semaine :

Manifestations : jusqu'où ira la violence ?



Haine en ligne : faut-il durcir les lois ?



Les invités :

Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête.

Jérôme Durain, sénateur Parti socialiste de Saône-et-Loire.

Ugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord.

Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat Indépendant des Commissaires de Police.

Amine Elbahi, victime de cyber-harcèlement, auteur de « Je ne me tairai pas ! ».