"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Pap Ndiaye le 7 mai 2023 sur France 3

Dimanche 7 mai 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Passée la grande mobilisation du 1er mai, où les syndicats ont défilé sous une même bannière contre la retraite à 64 ans, le président de la République est revenu sur le terrain pour marquer sa volonté de réformes, et notamment la réforme du lycée professionnel.

Instituée « cause nationale » avec un milliard d’euros par an, cette réforme soulignant le lien école-entreprise est ouvertement orientée vers l’emploi, créant des filières utiles et en supprimant d’autres.

Au côté d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye est le successeur au portefeuille de Jean-Michel Blanquer.

Quel est son premier bilan ? Bonne ou mauvaise note pour cet historien-chercheur, spécialiste des Etats-Unis, arrivé de la société civile dans la sphère politique ?

Sujet de critiques à droite ou à l’extrême-droite, a-t-il pour autant rallié le monde enseignant ? Quelle vision de la laïcité dans l’école de la République veut-il incarner ?

Ce dimanche, Pap Ndiaye répondra aux questions de Francis Letellier dans Dimanche en politique.

Louis Hausalter, journaliste politique à Marianne proposera sa Carte Blanche.