"Sept à Huit" dimanche 7 mai 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 7 mai 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 7 mai 2023 :

La nuit du cold case.



Qui a tué les soeurs Nougué-Cazenave en 1995 à Pau ? Un double meurtre mystérieux et sanglant, une enquête à rebondissements qui vient d'être rouverte 28 ans plus tard.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 7 mai 2023 :

K-Pop la déferlante.



Une musique qui a envahi les soirées et les cours de danse. Enquête sur un phénomène et un business mondial.

Le sacre de Charles III



Aux premières loges, lords ou citoyens anonymes ont assisté au sacre de Charles III. Les coulisses de leurs préparatifs et d'une journée pas comme les autres.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Ali Leonardi.

Pourquoi a-t-elle du abandonner sa fille ? Un témoignage rare et bouleversant.