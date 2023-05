"66 Minutes" dimanche 7 mai 2023 sur M6 : Sommaire et reportages (vidéo)

Dimanche 7 mai 2023 à partir de 17:25, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:25 66 Minutes



Plusieurs emplois pour gagner plus

Magasinier, débarrasseur de maisons, à la tête d’une recyclerie… Jean-Pierre fait partie des 2,5 millions de Français qui cumulent plusieurs emplois. Et il ne ménage pas sa peine pour joindre les deux bouts à la fin du mois.

Le Domaine des Ormes.

A l'approche des vacances d'été, 66 Minutes vous emmène au Domaine des Ormes. C'est un endroit caché en Bretagne, un club très privé où l'on peut séjourner en famille et là-bas on prend l'air et on fait aussi beaucoup de sport.

18:45 66 Minutes Grand Format

L'anniversaire d'IKEA.



C'est un géant qui fête cette année ses 80 ans : IKEA. L'enseigne a exceptionnellement ouvert ses portes au 66 Minutes et les équipes sont parties en Suèdes, là où tout à commencé.

Le sommaire n'est pas complet, M6 n'a pas malheureusement pas communiqué sur les autres sujets qui seront diffusés... Cet article sera réactualisé juste avant la diffusion si des informations complémentaires sont annoncées par la chaîne.