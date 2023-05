"Voiture Ã  vendre" : 6Ã¨me et dernier Ã©pisode sur RMC DÃ©couverte mercredi 10 mai 2023

Mercredi 3 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 6ème et dernier épisode de la 1ère saison de "Voiture à vendre", un magazine qui vous aide à vendre votre voiture plus rapidement et à votre prix.

Maxime Lepissier, expert du marché automobile, va venir en aide à des propriétaires démunis qui n’arrivent pas à vendre leurs voitures depuis plusieurs mois. Maxime va prendre les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente : états esthétiques disgracieux, défauts mécaniques, mais aussi mauvaises estimations. Diagnostic mécanique, essais routiers mais aussi check esthétique, Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix. L’expert, aidé par Pierre-André et son équipe de mécaniciens, va utiliser un ensemble de techniques de rénovations à moindre coût pour rendre ces véhicules fiables mais surtout attrayants aux yeux d’acheteurs potentiels. Alors Maxime arrivera-t-il à vendre en quelques jours, des voitures que leurs propriétaires ont mis sur le marché depuis plusieurs mois ? Comment faire la différence ? Comment réussir sa vente ? Épisode 6 : Mercedes 230 Sl Pagode / Mini John Cooper Work Passionné de voitures anciennes, Georges est l'heureux propriétaire d'une Mercedes Pagode de 1964, un bijou dont il souhaite se séparer. La pagode est un cabriolet 2 places fabriqué de 1963 à 1971 par la firme allemande. Le modèle de Georges est une 230 SL, le plus petit moteur de la gamme, mais qui cote tout de même à l'argus entre 65000 et 85000 EUR. Georges a fixé son prix à 80000 EUR, la fourchette haute de l'argus, mais à ce prix il ne trouve pas preneur, depuis 18 mois... Pour Maxime Lépissier, l'expert en vente sur le marché de l'occasion ; ce prix affiché nécessite que la voiture soit dans un état irréprochable. Or dès l'inspection, le professionnel remarque que la porte passager s'ouvre mal, que les 4 pneus sont à changer et lorsqu'il se met au volant pour essayer le véhicule, la voiture ne démarre pas. On est loin de l'état concours promis par Georges... Une Mini John Cooper Works est une des nombreuses déclinaisons sportives de la mini. Celle de Valentin date de 2016, elle possède 231 CV sous le capot et cote entre 17000 et 24000 EUR. Valentin voulait faire un coup financier avec cette sportive, l'acheter et vite la revendre avec une plus-value. Mais cela fait 2 ans que la voiture est en vente au prix de 17000 EUR, sans succès. Et Maxime comprend vite pourquoi : il manque un cerclage de phare avant, les 4 pneus sont à changer, le cuir du siège conducteur est déchiré, les disques et plaquettes de freins sont à remplacer... La liste est longue des défauts qui empêchent une vente potentielle. Valentin va-t-il accepter d'investir 2000 EUR pour enfin vendre sa sportive ?

0 Partages



Partager