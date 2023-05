"Enquêtes criminelles" : Disparition de Leslie & Kévin / Affaire Aurélie Vaquier sur W9 mercredi 17 mai 2023 - Vidéo

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 17 mai 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" qui sera consacré à la disparition de Leslie et Kévin dans les Deux Sèvres.

C’est une affaire hors norme qui fait régulièrement la une de l’actualité depuis plusieurs mois : la mort de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son petit ami Kevin Trompat, 21 ans. Mystérieusement disparus fin novembre 2022 après avoir dîné chez un ami près de Niort (Deux-Sèvres), les amoureux ont été retrouvés sans vie début mars 2023, à une cinquantaine de kilomètres de là, dans une zone aux confins de la Vendée et de la Charente-Maritime.

Pour Enquêtes criminelles, les proches de la jeune femme, parents et amies, ont accepté de raconter les semaines d’angoisse qui ont précédé la découverte des corps. Et surtout, ils reviennent sur les éléments troublants qui, dès le départ, ont dirigé les soupçons vers l’entourage amical des deux victimes. Notamment un certain Tom Trouillet, 22 ans. Le jeune homme, dont les sentiments à l’égard de Leslie n’étaient pas réciproques, logeait les amoureux à l’époque du drame. Le soir même de la disparition, il tenait absolument à savoir à quelle heure le couple rentrerait de soirée. D’étranges SMS qui ne seraient pas seulement le fruit d’une simple curiosité…

Mais dans cette histoire, un autre mobile est apparu. Pendant la soirée, Kévin s’est brièvement absenté avec dix mille euros en poche. D’où venait cette importante somme d’argent, et à quoi devait-elle servir ? Au vu du profil sulfureux de certains amis du jeune homme, aurait-on à faire à un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ?

Mensonges, fausses pistes, manipulation : tous les ingrédients sont réunis pour une affaire parsemée de rebondissements.

En deuxième partie, Enquêtes criminelles s’intéressera au meurtre d’Aurélie Vaquier, retrouvée le 7 avril 2021 ensevelie sous une dalle de béton à son domicile de Bédarieux (Hérault).

Tout commence deux mois plus tôt, fin janvier, lorsqu’Aurélie avertit par message son compagnon Samire qu’elle est partie se mettre au vert pour se consacrer à l’écriture d’un livre. La façon de procéder est étrange et le départ semble précipité, alors que la jeune femme était sur le point de réaliser son rêve : aménager une ancienne galerie d’art en restaurant vegan et commerce de produits bio. Un projet qu’elle partage avec Samire, qu’elle rencontré quelques mois plus tôt.

C’est lui qui, le 23 février, décide enfin de signaler la disparition d’Aurélie à la gendarmerie. Et c’est lui qui, aujourd’hui, fait office de suspect numéro 1. Il faut dire que les éléments troublants s’accumulent contre lui : ses explications incohérentes, son détachement lors des recherches et, plus accablant, la découverte du corps sans vie d’Aurélie à leur domicile.

Alors, Samire, qui clame haut et fort son innocence, est-il vraiment étranger à la mort de sa compagne ? Qui est-il vraiment et comment est-il arrivé dans la vie d’Aurélie ? Et surtout : pourquoi aurait-il tué la femme de sa vie ?