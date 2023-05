"Cash Investigation" : « Alerte sur le bio ! » mardi 6 juin 2023 sur France 2 avec Elise Lucet

L'agriculture biologique est-elle vraiment sans danger pour la santé ? Reponse dans le prochain "Cash Investigation" présenté par Elice Lucet mardi 6 juin 2023 à 21:10 sur France 2.

Les fruits et les légumes bio seraient meilleurs pour notre santé, parce que débarrassés de tout pesticide, et donc un peu plus cher.

Sauf que bio ne signifie pas sans pesticide. Des centaines de produits d’origine naturelle sont autorisés en agriculture biologique pour les traitements.

Et tous ne sont pas sans danger. Comme le BT, l’insecticide le plus utilisé en bio, ou le Spinosad, très efficace notamment contre les chenilles. Ce dernier est un redoutable tueur d’abeilles mais il est aussi suspecté par l’autorité de santé européenne d’être un perturbateur endocrinien.

Mais qui surveille l’utilisation de ces produits, certains étant loin d’être inoffensifs ? Cash Investigation vous révélera qu’étonnamment ce n’est pas la mission de ceux qui sont pourtant chargés de contrôler l’agriculture biologique.

Élise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont plongé au sein de la Commission européenne pour comprendre qui décide de la mise sur le marché de ces biopesticides. Ils ont identifié un comité dont le fonctionnement est sacrément opaque.

Dans les supermarchés aussi, de plus en plus de fruits et légumes sont vendus avec la mention « cultivés sans pesticides » mais sans pour autant être bio. Les agriculteurs ont bien souvent utilisé des produits de biocontrôle. Ces pesticides d’origine naturelle font l’objet d’une bataille sans merci entre les fabricants. Pour conquérir des parts d’un marché qui ne cesse de grossir, certains utiliseraient des méthodes qui flirtent avec la légalité.

Enfin, cap sur les jardineries, où les produits naturels ont remplacé les pesticides chimiques. L’un des plus vendus est un insecticide à base de fleurs, le pyrèthre. Les journalistes de Cash Investigation ont remonté la piste de sa fabrication jusqu’au Kenya. Ils ont découvert que ce biopesticide ne serait ni très éthique ni aussi naturel qu’il y paraît.

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, agriculteurs, responsables associatifs, répondront aux questions d’Élise Lucet.

Cash Investigation : des révélations, un débat, des solutions.