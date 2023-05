Inédit de "Recherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza sur M6 vendredi 19 mai 2023 - Vidéo

Vendredi 19 mai 2023 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza, Sandra Viricel et Caroline Gherman.

Olivia, 38 ans, son mari David, 50 ans, Quentin le frère d’Olivia, 32 ans, et sa femme Philippine, 32 ans, vivent en région parisienne ; leur cousin Max, 37 ans, et son compagnon Yvan, 45 ans, habitent en Suisse. Tous les 6 ont un grand projet familial : unir leurs budgets pour acheter un appartement parisien. Ils cherchent un petit 2-pièces dans un quartier vivant et central prisé par les touristes.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour trouver de belles petites surfaces parisiennes dans des quartiers recherchés… Va-t-il faire le bonheur de cette cousinade ?

Sylcie, 64 ans, a vendu sa maison à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne pour se rapprocher de sa famille en s’installant à Lyon. Elle a pris une location à Villefranche, près de Lyon, pour trouver facilement la maison de ses rêves mais n’a pas eu de coup de cœur.

Elle a donc fait appel à Sandra Viricel qui devra trouver un havre de paix en pleine campagne avec de la place pour accueillir ses amis et sa famille. Va-t-elle trouver cette maison tant attendue par Sylcie ?

Aurélia, 26 ans, et Julien, 36 ans, viennent de Paris et de Savoie mais adorent le Sud. Ils vivent actuellement dans un 2-pièces en location à Antibes. La mère d’Aurélia, Laurence, 49 ans, cherche à investir dans un appartement dans le Sud également pour sa retraite.

Après 6 mois de recherche et deux visites non concluantes, le trio a fait appel à Caroline Gherman qui va sillonner les environs d’Antibes pour trouver la perle rare. Va-t-elle relever le défi ?