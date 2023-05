"Envoyé Spécial" jeudi 1er juin 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 1er juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Bouquets, le made in France refleurit

Il ne veut plus de ces fleurs du Kenya, de Colombie ou des Pays-Bas qui parcourent la planète en avion-cargo pour venir faner dans votre pot.

“Envoyé Spécial” a rencontré un vendeur en ligne de fleurs 100% françaises et de saison qui a décidé de tout miser sur les bouquets made in France. A ses côtés, que ce soit dans le Var, sur le célèbre Marché aux fleurs de Hyères, ou en Bretagne, de nombreux professionnels réinventent les méthodes de production de leur secteur. De plus en plus de fleuristes indépendants arrêtent ainsi d’acheter des fleurs étrangères et essaient de faire redécouvrir à leurs clients nos variétés locales. Les fermes florales et leurs productions de fleurs plus variées favorisent la biodiversité. Elles misent sur la vente en circuit court et séduisent de plus en plus de clients.

A quelques jours de la fête des mères, Envoyé spécial est parti à la rencontre de professionnels du secteur des fleurs, passionnés par leur travail et qui imaginent un nouveau modèle économique plus responsable pour relancer leur filière.

Un reportage d’Alice Gauvin, Gabriel Viallet.

Au pays des enfants abandonnés

A la porte de l’orphelinat, la boîte à bébé du pasteur Lee a déjà accueilli une trentaine de nouveau-nés depuis le début de l’année. Tous abandonnés par leurs mères, de peur d’être mises au ban de la société. En Corée du Sud, dixième puissance économique mondiale, les abandons d’enfants sont un des secrets les mieux gardés. Ces femmes sont pour la plupart des mères célibataires et dans ce pays, où les employeurs demandent le livret de famille lors des recrutements, avoir un enfant seule ou hors mariage est une honte.

Ces enfants abandonnés sont souvent envoyés à l'adoption internationale. Depuis les années 60, plus de 200 000 petits Coréens ont ainsi été accueillis par des parents à l’étranger. Ils constituent même la plus grande diaspora d'enfants de l'histoire moderne, nourrissant le business de multinationales de l’adoption.

Parmi eux, des Français, comme Anna, 50 ans, abandonnée à l'âge de 6 ans. Elle est partie à la recherche de sa famille biologique dans son pays natal.

Un reportage de Camille le Pomellec et Minju Song pour Hikari Presse.