"Sept à Huit" dimanche 4 juin 2023 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 4 juin 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 4 juin 2023 :

La plus grande guinguette de France



Une aventure et un succès familial sur les bords de Loire racontée dans "Sept à Huit".

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Suicide de Lindsay, harcèlement fatal ?

"Lindsay_est_enfin_morte" : c'est le titre du groupe whatsapp créé par les harceleuses présumées de Lindsay, 13 ans, quelques jours après son suicide. L'adolescente s'est donné la mort le 12 mai dernier, après huit mois de harcèlement scolaire. Insultes, brimades quotidiennes, violences physiques... Quatre collégiennes et la mère de l’une d’elles ont été mises en examen cette semaine.Enquête et témoignages exclusifs de ses proches.

Les coulisses de l'aéroport de Nice

Découvrez les coulisses du 2ème aéroport de France, premier pour les jets privés. Tapis rouge et vols de luxe pour les ultra-riches.

USA, les enfants stars des « Dance Mums »

Darlene est une "Dance Mums" : une maman entièrement dévouée à la réussite de sa fille. Elle dépense minimum 20 000 dollars par an en cours de danse, pour qu'Ashley, 10 ans, puisse triompher au "YAGP", la plus grande compétition de danse au monde.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Yasin Hansye



Sa soeur Shaïna a été poignardée et brulée vive à 15 ans. Il raconte son calvaire à Audrey Crespau-Mara.