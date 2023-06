"Enquête Exclusive" : « Sexe et amour en Corée du Sud » sur M6 dimanche 11 juin 2023

Dimanche 11 juin 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Sexe et amour en Corée du Sud ».

Avec un taux de fécondité de 0,78 enfant par femme en 2022, la Corée du Sud est le pays le moins fertile au monde. À ce rythme, la population coréenne aura diminué de moitié avant la fin du siècle. La cause principale : une société ultra-compétitive, obsédée par une réussite professionnelle où chaque minute compte. Résultat : 75% des hommes et 68% des femmes de 20 à 44 ans sont célibataires. Un record absolu.

Quand ils cherchent l’âme sœur, les Sud-Coréens sont à la recherche du partenaire idéal. Pour les aider, il y a les agences matrimoniales. Le pays en compte 16 000. Conseils de coaches, relooking total et rencontres entre inconnus sont devenus indispensables.

La Corée du Sud est aussi le pays où l’on pratique le plus d’opérations esthétiques par habitant : 1,2 million d’actes chaque année, sur les femmes comme sur les hommes.

Face aux pressions et aux contraintes, beaucoup décident de baisser les bras. C’est la “Génération NPO”, la génération “renoncement”. Pas de relation amoureuse, pas de mariage, pas d’enfant. Pour cette génération, on peut réussir sa vie autrement.

En contrepartie, le sexe apparaît comme un passe-temps moins couteux, moins exigeant et surtout moins compliqué que l’amour. L’industrie du sexe, en pleine expansion, représente un marché de 13 milliards de dollars dans ce pays. Après avoir longtemps été cachés dans les sous-sols des grandes villes, les sex-shops ont désormais pignon sur rue.

En matière de sexe, on voit naître aussi d’étranges comportement, proche de l’obsession. Avec les services de sécurité des universités, nous verrons ainsi comment des criminels installent des caméras dans les toilettes publiques des femmes pour diffuser sur internet leurs vidéos volées. Ces scandales à répétition ont considérablement renforcé les actions des organisations féministes. Elles n’hésitent plus à humilier les hommes, par tous les moyens, d’autant que certains mouvements “masculinistes” se montrent de plus en plus violents.

Malgré tout, les belles histoires continuent d’arriver au pays du matin calme. Nous suivrons le voyage de noces, sur l’ile de Jeju, au sud du pays, d’un homme et d’une femme qui ont fini par se trouver alors qu’ils n’y croyaient plus.

Un documentaire réalisé par Éric Lehnisch pour Giraf Prod.