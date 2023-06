"C dans l'air" jeudi 22 juin 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 22 juin 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce jeudi 22 juin 2023, Caroline Roux recevra : Lionel Zinsou, ancien Premier Ministre du Bénin, économiste et banquier d’affaire.

Ce jeudi 22 juin s’ouvre à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, réunissant les chefs d’Etat de nombreux pays en développement autour d’Emmanuel Macron. Destiné à promouvoir de nouvelles relations entre les pays du "Nord" et ceux du "Sud", ce sommet rassemble, entre autres, une quinzaine de pays africains.

Ayant pour objectif de répondre aux besoins des pays participants, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique, ce sommet met en lumière certaines difficultés rencontrées par des nations africaines. Celles-ci se sentent délaissées face aux derniers enjeux mondiaux, de la pandémie de Covid-19 à la redéfinition des relations internationales dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Seulement, les instances et les forums internationaux, tels que le FMI ou le G20, ne semblent plus satisfaire les demandes financières des gouvernements du "Sud".

Parmi les thématiques cruciales, la question des dettes souveraines met à l’épreuve l’économie de ces pays en développement. Les chefs d’Etat africains constatent un manque significatif de liquidités, destinées à diminuer le poids de la dette publique. Cette menace d’une nouvelle crise ouvre la voie à de prochaines faillites pour les Etats les plus en difficulté, et dont l’aide internationale semble le seul recours.

Lionel Zinsou reviendra sur les enjeux de ce sommet pour repenser les relations Nord-Sud dans un contexte de crise climatique.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, donseiller géopolitique à l’Institut Montaigne.

Anthony Bellanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter.

Iryna Dmytrychyn, maîtresse de conférences à l’Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

Le thème de l'émission : Centrale de Zaporijia : un risque d’"attentat" ?

Après la destruction du barrage de Kakhovka le 6 juin dernier, l'Ukraine s'inquiète au sujet de la centrale de Zaporijia. Volodymyr Zelensky a accusé ce jeudi la Russie de préparer un "attentat terroriste" impliquant une fuite "de radiations" à la centrale nucléaire occupée par les troupes russes dans le sud du pays. "Ils ont tout préparé pour cela", a déclaré sur Telegram le président ukrainien, dont le pays avait été le théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire après l'explosion d'un réacteur à la centrale de Tchernobyl en 1986. "Nous transmettons ces informations à tous nos partenaires dans le monde entier, toutes les preuves (…) Le monde est prévenu, le monde peut et doit agir", a-t-il exhorté.

"C'est un nouveau mensonge" a immédiatement réagi la Russie. "On vient juste d'avoir des contacts avec l'Agence internationale de l'énergie atomique", dont le directeur Rafael Grossi est attendu en Russie vendredi et s'est rendu la semaine dernière dans la centrale ukrainienne, a expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Cette installation, la plus grande d'Europe, se trouve depuis plus d’un an au cœur de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Tombée aux mains de l'armée russe en mars 2022, elle a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Mais la destruction du barrage de Kakhovka a ravivé les inquiétudes et suscité des interrogations sur la pérennité du bassin servant à refroidir les six réacteurs de la centrale. En visitant le site le 15 juin dernier, le directeur de l’AIEA a estimé que la situation y était "grave" mais en cours de stabilisation.

Alors quelle est la situation dans la centrale de Zaporijia ? Y a-t-il un risque d’"attentat" ? Et où en est la contre-offensive ukrainienne ? Alors que la bataille de communication se poursuit entre Kiev et Moscou, sur le terrain les combats font rage. Les troupes ukrainiennes cherchent à percer les épaisses lignes des forces russes : champs de mines, tranchées, fortifications, aviations… Mais l'avancée est lente et très difficile. Même Volodymyr Zelensky le reconnaît : la contre-offensive de l’armée de Kiev, entamée le 4 juin, connaît des progrès "plus lents que ce qui était souhaité". "Certaines personnes pensent qu’il s’agit d’un film hollywoodien et attendent des résultats immédiats. Ce n’est pas le cas", a-t-il affirmé, dans un entretien publié mercredi 21 juin sur le site de la chaîne britannique BBC.

Si les premiers jours de la contre-attaque ont permis à Kiev de récupérer une dizaine de villages et environ 100 kilomètres carrés de territoire, la progression s’est depuis ralentie. Mercredi, Vladimir Poutine a déclaré à la télévision d’Etat que la contre-offensive ukrainienne n’a "aucune chance" de réussir, ajoutant que les chars de combat "Leopard, les blindés sur roue français et les chars américains brûlent de bon cœur". Mais le même jour, le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a accusé la hiérarchie militaire russe de "cacher" les difficultés rencontrées par son armée. "L'ennemi occupe Piatykhaty, le nord de Robotyné, et Urojaïné, ce qui veut dire que de grands pans de territoire ont été perdus au profit de l'ennemi (…) Tout cela est complètement caché à tout le monde. Un jour la Russie se réveillera et s'apercevra que la Crimée est ukrainienne " a-t-il affirmé. Depuis on a appris qu’une frappe ukrainienne a touché le pont de Tchongar, reliant la Crimée à la région de Kherson. Un point stratégique : la Crimée sert notamment de base arrière logistique aux forces russes déployées dans le sud de l'Ukraine.

Parallèlement, la bataille se mène aussi sur le front diplomatique. Quelques jours après la mission de médiation de sept pays africains à Kiev et Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron accueille ce jeudi et vendredi à Paris un "Sommet pour un nouveau pacte financier mondial". Au total, une cinquantaine de chefs d'État sont réunis pour tenter de relancer la coopération Nord-Sud. Officiellement les discussions devraient porter sur l'aide à la lutte contre le réchauffement climatique, mais la guerre en Ukraine sera également un élément central de cette rencontre. Emmanuel Macron devrait chercher à rallier les pays du Sud à la cause ukrainienne.

Car la guerre a mis en lumière des lignes de fracture au sein de la communauté internationale. Avec d'un côté, les pays occidentaux unis autour de Kiev face à ce qu'ils qualifient d'agression russe. De l'autre, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, un certain nombre de pays qui ont opté pour un positionnement plus ambigu, refusant ou s’abstenant de condamner la Russie. Une neutralité souvent calculée, liée à la défense de leurs propres intérêts (énergie, céréales…) mais aussi à la diatribe de Moscou qui ne cesse d'évoquer la création d'un ordre mondial multipolaire contre l'hégémonie de l'Occident.

