"Sept à Huit" dimanche 25 juin 2023 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 25 juin 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 25 juin 2023 :

Un marché du Nord aux couleurs du Sud.



Comment les commerçants d'Arras s'adaptent aux grosses chaleurs et font découvrir de nouvelles saveurs à leurs clients.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 25 juin 2023 :

Un médecin accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels.



Selon les enquêteurs, il aurait agit par esprit de vengeance contre ses collègues.

La renaissance des Flots Bleus



Mobil-homes., sanitaires, piscine, la renaissance du camping le plus célèbre de France ravagé par un incendie l'été dernier.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Gérard Darmont



L'acteur raconte sa vie de jeune papa à 70 ans passés...