"Envoyé Spécial" jeudi 29 juin 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine - Vidéo

Jeudi 29 juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Trop de touristes tue le tourisme ?

L'inflation et le dérèglement climatique n'ont pas mis un terme à l'envie de voyager. Mais 95% des touristes visitent aujourd'hui moins de 5% du monde, une concentration problématique surtout due à l'impact des smartphones et les réseaux sociaux. Falaises d'Etretat, gorges du Verdon, villages corses ou italiens : sur ces destinations très prisées, tous sont à la recherche d'authenticité et... du meilleur lieu pour se prendre en photo. Comment faire face ? Quel coût pour les localités plébiscitées ? Faut-il réguler les flux de touristes ? Comment préserver l'économie en pensant à l'écologie ?

Les décors photogéniques sont particulièrement populaires, comme Etretat et ses sentiers panoramiques où, certains jours, déferlent jusqu'à 10 000 personnes. Le bourg songe désormais à instaurer des quotas de touristes, une idée qui ne fait pas l'unanimité.

En Italie, les 200 mètres de quai maritime de Portofino, près de Gênes, ont été décrétés "zone rouge" : interdit de s'y arrêter sous peine d'une amende de 50 à 150 euros. Un peu plus loin, les villages des Cinque Terre sont eux aussi régulièrement envahis, et le sujet de la surfréquentation est devenu un enjeu politique épineux pour les autorités locales.

Sur les îles Lavezzi, une réserve naturelle corse où la fréquentation a déjà diminué de 11% en un an, grâce à la fermeture de sentiers de randonnée et l'interdiction au public d'une dizaine de zones, la question des quotas fait aussi débat.

Un reportage de Romain Boutilly, Baptiste Laigle, Luis Marques et Dorian Liscouët.

Campings, les gagnants de la crise

Fort-Mahon-Plage, sur la côte picarde, est une destination populaire loin des standards huppés du Touquet voisin. L'un des modes d'hébergement plébiscités, c'est le camping, adapté au budget serré de vacanciers qui contribuent à l'économie locale, notamment pour les services et les dépenses alimentaires. Il y en a six sur la commune, la plupart dotés de mobile-homes tout équipés pour des prix modiques. Désormais, les tentes et caravanes ont cédé la place à l'hôtellerie en plein air. En France, près d'un camping sur dix ne propose plus d'emplacement nu.

La baisse du pouvoir d'achat fait les affaires des professionnels du secteur : le nombre de nuitées a explosé en 2022, pour atteindre les 136 millions. Mais il faut maintenir des tarifs les plus bas possible en assurant l'entretien des lieux, une offre bon marché accessible au plus grand nombre. Difficile quand les charges augmentent... Et comment composer entre "âme" du camping traditionnel et rentabilité, quand la location de parcelles pour bungalows, qui appartiennent à des particuliers, fait augmenter le chiffre d'affaires et assurent la trésorerie ?

Un reportage de Grégory Cohen, Matéo Masnada, Aurélien Martin et Johan Boulanger.

Zanzibar, sous les poubelles, la plage

De plus en plus de touristes rejoignent la Tanzanie, et notamment les plages de sable blanc et eaux turquoises entourées de récifs coralliens de l'archipel de Zanzibar, dans l'océan Indien. Le nombre de vacanciers y a plus que doublé depuis la crise du Covid, et l'archipel devrait accueillir près d'un million de visiteurs par an en 2024, dont de nombreux Français, séduits par la destination exotique et par les prix relativement abordables.

Mais cette explosion du tourisme s'accompagne de défis pour l'archipel. Partout, le béton remplace les cocotiers, une croissance spectaculaire qui permet à beaucoup de vivre du tourisme, mais qui a mis la vie sous-marine en danger. Les monceaux d'ordures issues des complexes hôteliers s'entassent aussi dans des décharges sauvages, affectant les nappes phréatiques et polluant les réserves d'eau. La qualité de vie des 800 000 locaux s'est finalement dégradée : augmentation de la chaleur avec les nombreuses constructions, accès aux plages plus difficiles, disparition des plantes qui retenaient le sable.

Urbanisme, infrastructures, gestion des déchets, disparition de la vie marine... Comment protéger ce petit paradis du tourisme de masse ?

Un reportage de Nicolas Bertrand.