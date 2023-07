"Sept à Huit" dimanche 2 juillet 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 2 juillet 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 2 juillet 2023 :

Argelès, la capitale européenne du camping.



Bienvenue à Argelès, la capitale européenne du camping. De la tente au mobil-home, tous les budgets possibles au paradis des campeurs.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 2 juillet 2023 :

Retour à Nanterre.



C'est l'épicentre des émeutes en France après la mort de Naël. La violence, la peur et les questions sur cet embrasement.

L'île de Pag

Fêtes sans limites sur l'île de Pag au large des côtes Croates. Un air d'Ibiza au coeur des plus belles discothèques du monde.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Juliette Armanet.



L'histoire tragique et émouvante avec sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.