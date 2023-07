Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce vendredi 7 juillet 2023 à 17:45 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Alain Bauer, professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement, auteur de "Au commencement était la guerre".

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française et écrivain.

Sergueï Jirnov, expert en relations internationales et en renseignement, ancien officier supérieur du KGB.

Annie Daubenton, journaliste-essayiste, auteure de "Ukraine, les métamorphoses de l’indépendance".

Le thème de l'émission : Mais où est donc passé Evgueni Prigojine ?

Mais où est donc passé Evgueni Prigojine ? On le pensait réfugié en Biélorussie depuis sa tentative de coup d’Etat, mais le président Alexandre Loukachenko a affirmé hier que le chef du groupe Wagner serait en liberté à Saint-Pétersbourg et que ses hommes seraient dans leurs camps en Russie. Des révélations qui tranchent avec les images diffusées depuis mercredi par les médias russes et sur les réseaux sociaux. Les services du FSB ont perquisitionné le domicile de Evgueni Prigojine à Saint-Pétersbourg. Une vaste et luxueuse maison, avec un hélicoptère stationné dans le jardin, de nombreuses armes, des liasses de dollars et de roubles, des lingots d’or mais aussi plusieurs passeports avec des noms différents, une armoire remplie de perruques et même des photos de Prigojine déguisé. Selon le site Fontanka, basé en Russie, une photo avec des "têtes tranchées" aurait également été retrouvée au domicile de Prigojine, alors que ses mercenaires sont régulièrement accusés d’exactions sanglantes.

Si la légende de l’ancien "cuisinier" du Kremlin n’est plus à faire, ces images interviennent dans un contexte bien spécifique en Russie. Depuis plusieurs jours, de grandes voix des médias publics russes présentent Evgueni Prigojine comme un homme d’affaires avide de pouvoir, qui a perdu la raison après avoir fait fortune grâce à de juteux contrats passés avec l’État russe au cours des dernières années. Une présentation bien différente de celle dépeignant il y a encore quelque mois un homme providentiel qui a conquis Bakhmout avec ses hommes.

Très présent depuis le début de la guerre en Ukraine dans les médias russes et sur Telegram, le patron des Wagner n’est plus apparu en public depuis son coup de force avorté. Un flou persistant entoure désormais Evgueni Prigojine tombé en disgrâce, autant pour son avenir personnel que pour celui du groupe Wagner. À cette heure, aucune sanction n’a été annoncée contre les mutins, mais de nombreuses interrogations entourent l’avenir de ses entreprises, de son empire médiatique et de ses opérations d’influence, autant en Russie qu’à l’étranger, notamment en Afrique.

Sur le continent africain, la milice privée, fer de lance du nouvel expansionnisme russe, a depuis 2018 tissé sa toile du Soudan à la Centrafrique, en passant par le Mali et la Libye. Moscou dès le 26 juin dernier a assuré que les "événements" ne changeront rien aux activités du groupe sur le continent. Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine "comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer", a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne RT. Mais sous quelle forme ? Et jusqu’à quand ? La politique africaine russe devrait sûrement être redéfinie lors du sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet 2023.

Parallèlement sur le front ukrainien, la Russie doit désormais combler le vide laissé par les soldats de Prigojine. Selon le site d'information Bloomberg, les services de renseignement européens pensent que Moscou se prépare à envoyer davantage de combattants tchétchènes et de prisonniers en Ukraine, notamment vers la ville de Bakhmout où la Russie risque d'être débordée par la contre-offensive ukrainienne. "Ralentie" en raison de la solidité des défenses russes, la contre-attaque n'est "pas rapide" mais les troupes de Kiev avancent, a déclaré de son côté le président Volodymyr Zelensky sur CNN.

