"C dans l'air" samedi 8 juillet 2023 : les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Les invités :

Patrick Pelloux, président de l’association des médecins urgentistes, auteur de « Urgences de vivre ».

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la santé sur France 5, Chroniqueuse à France Info.

Marie Maurice, journaliste et réalisatrice de "Cash investigation".

Laurent Garcia, ancien cadre infirmier du groupe Orpéa, lanceur d’alerte.

Laurent Galinon (SKYPE), journaliste et réalisateur, auteur de “Delon en clair-obscur”.

Pascal Champvert (SKYPE), président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées.

Le thème de l'émission : Alain Delon, sous l'emprise de sa "femme de compagnie" ?

Alain Delon, monstre sacré du cinéma français aujourd'hui âgé de 87, se retrouve au cœur d'une affaire dont la justice décidera de l'issue. Ses trois enfants ont en effet annoncé avoir porté plainte mercredi contre Hiromi Rollin, que l'acteur présentait en 2021 comme sa «compagne». Lui sont reproché des faits de «harcèlement moral» et de «détournement» de correspondances ainsi que de «cruauté envers les animaux».

Cette plainte a été déposée auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret, par Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon. Ce dernier a déposé une deuxième plainte contre la "dame de compagnie" de son père notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", a-t-il annoncé à l'AFP, évoquant "des faits établis sur un an et demi".

Par communiqué, l'avocat d'Hiromi Rollin, Me Yassine Bouzrou, a fait savoir que sa cliente "conteste l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés.

Cette affaire met à nouveau la lumière sur la question des abus et des traitements dégradants que peuvent subir les personnes âgées, souvent plus vulnérables. Certains groupes privés gérant des Ehpad sont depuis plusieurs mois accusés de ce type de pratique.

Tout commence par la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs, le 24 janvier 2022. L’investigation, menée par le journaliste Victor Castanet, met en lumière un système de maltraitance généralisée dans de nombreux Ehpad, notamment ceux du groupe privé Orpea. Témoignages et documents à l’appui, le journaliste dénonce de nombreux dysfonctionnements ainsi que l’obsession de la rentabilité au sein du groupe, à l’origine des problèmes éthiques et sanitaires. Victor Castanet affirme par ailleurs que le géant des Ehpad lui a proposé 15 millions d’euros pour que l’enquête ne soit pas publiée.

Une enquête préliminaire est ensuite ouverte en mai 2022, à la suite de plaintes déposées par le groupe dénonçant des « malversations » internes « qui auraient notamment été commises par d’anciens hauts cadres dirigeants », a précisé le parquet dans un communiqué.

Cette semaine, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Deux anciens dirigeants du groupe privé Orpea ont été placés en détention provisoire après l’ouverture d’une information judiciaire jeudi pour abus de confiance, escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption, a indiqué hier à l’AFP le parquet de Nanterre. Ces responsables sont l’ancien directeur général du groupe, Yves Le Masne, et son ancien directeur financier, Sébastien Mesnard. L’ex-directeur général délégué du groupe d’Ehpad privés a lui été placé sous contrôle judiciaire. Contactés par l’AFP, les avocats du groupe n’ont pas souhaité faire de commentaire à ce stade.

Les métiers du soins s'accommodent mal de la logique de rentabilité à tout prix. Ils sont avant tout axés sur l'attention portée à la personne humaine. C'est ce qui motive les travailleurs du secteur, en dépit de la pénibilité physique de ce type de profession. Une équipe de C dans l'air a suivi une professionnelle dans son travail. Elle se livre sur son quotidien auprès des personnes âgées.

