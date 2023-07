"Vive le camping" à Porto, le camping le moins cher de Corse, samedi 15 juillet 2023 sur 6ter - Vidéo

Samedi 15 juillet 2023 à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour voir ou revoir le numéro de “Vive le camping” qui nous emmène en Corse dans le camping le moins cher de l'île de beauté.

Cette semaine, vous êtes les bienvenus en Corse : ses plages, ses criques secrètes, ses montagnes rudes et abruptes. Sur la côte occidentale, à mi-chemin entre Calvi et Ajaccio, le village de Porto. C’est ici que depuis près de quarante ans, on trouve l’un des deux derniers campings municipaux de l’île : 4 hectares à l’ombre des oliviers, à côté de la plage, du port et des restaurants.

Un paradis pour les connaisseurs et pour les néophytes qui ne viennent ici ni pour les équipements - il y en a peu - ni pour les prestations, il n’y en a pas ! Et pourtant, chaque été, l’établissement affiche complet. Car c’est pour deux raisons bien précises que les vacanciers décident d’y séjourner : pour le calme, bien sûr et surtout pour le prix ! Il y a peu d’endroits en Corse ou l’on peut dormir au mois d’août pour une dizaine d’euros par nuit et par personne !

La force de ce camping municipal, c’est sa proximité avec le village et la mer. Mais c’est aussi le point de départ d’un nombre infinie d’activités. Nous allons accompagner Dorothée, Fabien et leurs deux enfants, Arthur et Éliott, qui vont apprendre à nager avec des chevaux !

Porto est l’épicentre corse du canyoning, de la plongée et de la randonnée ; activité préférée de Stéphanie, Jean-Luc et leurs deux ados.

Nous suivrons Sophie, Lauriane et Sabrina, trois copines venues en famille. En tout, ils sont treize, et ils ont un campement à leur taille… Ensemble, ils vont découvrir la plongée !

Axelle et Benjamin viennent de se marier et leur voyage de noces, c’est Porto. Ils ont décidé de plonger dans le grand bain de la vie à deux… et du canyoning.

Bienvenue en Corse au camping municipal de Porto, l’un des derniers dans son genre !