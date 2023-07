"C dans l'air" vendredi 14 juillet 2023 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce vendredi 14 juillet 2023 à 17:45 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

Alain Pirot, journaliste-réalisateur, spécialiste des questions de défense.

Mélissa Levaillant, spécialiste de l’Inde et des enjeux de l’Indo-Pacifique.

Bruno Jeudy, éditorialiste politique à La Tribune.

Peer de Jong (en duplex), ancien colonel, spécialiste de géopolitique.

Le thème de l'émission : Armée française : sommes-nous prêts ?

L’armée française à l’honneur aujourd’hui. 6 500 militaires, 60 avions, 28 hélicoptères, 157 blindés, 62 motos et 200 chevaux de la Garde républicaine ont participé au traditionnel défilé du 14-Juillet sur les Champs-Elysées. Une parade militaire ouverte dans les airs par la Patrouille de France suivie d’avions Rafale de l’Indian Air Force car l’Inde est l’invitée d’honneur cette année pour célébrer les vingt-cinq ans du partenariat stratégique avec la France. Dans la tribune, au côté d’Emmanuel Macron, le Premier ministre indien Narendra Modi a salué les 240 soldats indiens qui ont ouvert la marche des troupes au sol. Un défilé où tous les corps de l’armée française étaient représentés et qui était placé sous le signe de l’engagement, des "forces morales", de "la solidarité stratégique avec nos alliés" et de la résistance alors que la guerre a fait son retour aux portes de l'Europe.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, la France envoie des armes à Kiev, dont les fameux canons Caesar, pièces majeures de l'artillerie française, présents cette année sur les Champs-Elysées. Depuis des mois, Paris a également renforcé son appui militaire en Roumanie, en Estonie et ses avions de combat Rafale contribuent à protéger le ciel polonais dans le cadre du dispositif de l'Alliance atlantique. Tous les jours des avions ravitailleurs de l’armée française soutiennent ainsi les chasseurs déployés sur le flanc est de l’Otan. Des A330 Phénix qui décollent de la base d'Istres où nous nous sommes rendus.

Mais le conflit en Ukraine a aussi soulevé la question de la capacité militaire de la France à faire face à une guerre totale qui nécessiterait une grande capacité de mobilisation humaine et de matériel. Un rapport parlementaire, remis en février 2022 avait alerté sur les difficultés de l’armée française en cas de conflit majeur, pointant un stock de matériel insuffisant et une masse trop faible de notre armée. Pour pallier ces manques, le Parlement vient d’adopter la loi de programmation militaire du gouvernement (LPM) 2024-2030 : 413 milliards d’euros sur sept ans pour moderniser les armées dont 16 milliards pour les munitions, 5 milliards pour la défense sol-air, 268 milliards pour les équipements, 6 milliards pour l’espace, 4 milliards pour le cyber et le numérique, 10 milliards pour l’innovation et 5 milliards pour les drones. Car la guerre en Ukraine a confirmé le rôle central des drones armés dans toutes les dimensions du combat, soulevant plus largement la question de la robotisation du champ de bataille.

Alors l'armée française est-elle prête en cas de conflit de haute intensité ? Que contient la loi de programmation militaire 2024-2030 adoptée le 13 juillet ? Les drones et plus largement la robotique et le numérique sont-ils en train de changer le visage de la guerre et des guerres à venir ? Enfin quels sont les enjeux de la visite, en France, du Premier ministre indien ?

Le sujet vous questionne ?

