"50' Inside" samedi 22 juillet 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 22 juillet 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

"50' Inside" édition estivale, c’est l’occasion de revivre les moments forts de la saison passée, avec des moments d’émotion marquants et des sujets toujours captivants.

Au sommaire cette semaine :

Hommage Jane Birkin

Elle était l’une des figures glamour des sixties, l’inoubliable alter égo de Serge Gainsbourg, l’anglaise préférée des français … Jane Birkin, la chanteuse, l’actrice, l’icône pop s’en est allée à l’âge de 76 ans.

Phénomène Népo Babies

Ils s’appellent Lily-Rose Depp, Hailey Baldwin, Zoé Kravitz ou encore Brooklyn Beckham… Les fées de la célébrité se sont penchées sur leur berceau… et aux Etats-Unis, où on les appelle les « nepo babies », ils provoquent la polémique. Le talent est-il héréditaire ? A-t-on autant de mérite quand on porte un nom célèbre ?

Story Hollywood Pamela Anderson

Elle nous a fait rêver sur les plages d’Alerte à Malibu. À l’époque, la série réunissait plus d’un milliard de téléspectateurs chaque semaine dans le monde. Mais en 1995, la star a vu sa vie basculer suite à la diffusion sur internet d’une vidéo très intime. Déboires amoureux, carrière en berne, la comédienne a mis des années à se reconstruire.

Le portrait Zazie

2023 est l’année du grand retour de la chanteuse Zazie ! Retour dans le jury de la saison 12 de The Voice que son candidat, Aurélien Vivos, a gagné… Retour aussi dans les bacs et sur scène avec son 11ème album intitulé « Aile-P ». La chanteuse, qui se produit cet été un peu partout dans les festivals, s’était confiée à 50’inside.

Dans le secret Cirque du soleil

Créé et interprété par la troupe du Cirque du Soleil, le spectacle « O », est l’un des shows incontournables de la ville. Un spectacle aquatique qui a fêté ses 25 ans en début d’année et n’a quasiment pas changé depuis sa création. Ce qui varie, c’est l’équipe artistique et technique, qui assure la continuité du show à un rythme fou : 10 représentations par semaine. 50'inside a suivi ceux qui donnent vie à cet incroyable balai, dont plusieurs Français.

En intimité Indochine

