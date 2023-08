"50' Inside" samedi 5 août 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 5 août 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

"50' Inside" édition estivale, c’est l’occasion de revivre les moments forts de la saison passée, avec des moments d’émotion marquants et des sujets toujours captivants.

Au sommaire cette semaine :

Phénomène Le divorce des stars



Passée l’épreuve de la rupture, elles sont nombreuses à profiter de leur célibat pour se réinventer et en mettre plein la vue à leur ex ! On se souvient tous de la Princesse Diana, rayonnante et sublime, quelques semaines après sa séparation d’avec Charles. Ou de la chanteuse Adèle, métamorphosée après son divorce. Est-ce seulement une posture ou une vraie libération ?

Portrait Rencontre avec Vianney

Rival de Big Flo et Oli dans The Voice, Vianney nous a autant fait rire qu’il nous a ému cette année. Mais le chanteur de 32 ans va se faire plus discret dans les mois à venir. Il a annoncé mettre entre parenthèse la scène afin de se concentrer à d’autres projets et être davantage présent pour son fils, Edgar.

Story Starmania

Créée à la fin des années 70 par Michel Berger et Luc Plamondon, portée à l’époque par France Gall et Daniel Balavoine, elle a fait son grand retour sur scène il y a quelques mois. Cette version 2022 est plus moderne, plus jeune, mais toujours aussi actuelle. L’histoire de Starmania n’a pas pris une ride.

Dans le secret Le Puy du Fou

2023 est l’année du grand retour de la chanteuse Zazie ! Retour dans le jury de la saison 12 de The Voice que son candidat, Aurélien Vivos, a gagné… Retour aussi dans les bacs et sur scène avec son 11ème album intitulé « Aile-P ». La chanteuse, qui se produit cet été un peu partout dans les festivals, s’était confiée à 50’inside.

Le document La provence



C'est la carte postale des vacances : découvrez comment cette région se réinvente.