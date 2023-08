"Sept à Huit" dimanche 6 août 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 6 août 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 6 août 2023 :

Les vacances en Van.



Liberté, nature et grand air : les vacances en Van. Plus mobile qu'un camping-car, beaucoup moins ringard qu'une caravane, c'est la tendance du moment.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 6 août 2023 :

Les fêtes de l'été à Bayonne.



1 300 000 personnes en 5 jours : un record. Immersion au cœur des plus grandes fêtes de l'été à Bayonne.

La folie en enfants mannequins



En Chine, des parents sont prêts à tout pour que leurs filles deviennent des icônes de la mode.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Claudine Clark.

Cette française a épousé un américain condamné à mort. Par amour elle a divorcé et s'est installée avec ses enfants aux États-Unis.