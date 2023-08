"Zone Interdite" « Gastronomie, chaleur humaine et traditions : pourquoi le Nord est-il si populaire ? » sur M6 mardi 8 août 2023

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 mardi 8 août 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit de l'été du magazine "Zone Interdite". Le thème de l'émission cette semaine : « Gastronomie, chaleur humaine et traditions : pourquoi le Nord est-il si populaire ? ».

De la Baie de Somme aux immenses plages de Dunkerque, en passant par les pavés lillois : le Nord séduit chaque année de plus en plus de touristes, même en plein été. Dix millions de visiteurs y ont séjourné en 2022, un record que les Ch’tis comptent bien battre cet été.

Cette région recèle de nombreux trésors : des traditions bien ancrées, une gastronomie populaire et festive, et la sympathie légendaire de ses habitants. Fanfares, frites, plages, et si c’était la recette magique des vacances réussies ? Qui sont ceux qui font vivre avec fierté les traditions et le patrimoine du Nord ? Découverte d’une région ultra-populaire avec ceux qui la réinventent et attirent chaque été plus de touristes.

À une heure de route de Lille, la plage de Malo-les-Bains a été consacrée « Reine des plages du Nord ». Quinze kilomètres de sable fin qui s'étirent de Dunkerque à la frontière belge. Et pour la région, un nouvel enjeu : faire de cette ville la station tendance de la Côte d’Opale. Des demeures Belle Époque, des restaurants et désormais, un hôtel quatre étoiles. La saison estivale sera-t-elle un succès ?

Quand on séjourne dans le Nord, impossible de ne pas se laisser tenter par une barquette de frites. La frite ne fait pas partie du folklore du Nord, elle a fait le Nord ! Et elle a lancé d’incroyables sagas familiales, comme celle de Jean-Paul, fils de mineur du Pas-de-Calais. En 1969, il achète une caravane trois-mille-six-cents francs et ouvre sa première baraque à frites. Cinquante ans plus tard, il est à la tête des friteries les plus populaires du Nord, rendues célèbres par le film « Bienvenue chez les Ch’tis ». Comme tous les ans, il va s’installer à la Braderie de Lille. Mais la concurrence sera féroce. À quelques rues de sa baraque à frites, Florent Ladeyn, le jeune chef prodige du Nord, attire les foules. Passé par Top Chef, ce cuisinier, passionné par ses Flandres natales, est un alchimiste qui réussit un tour de force : cuisiner uniquement des produits cultivés à cinquante kilomètres à la ronde et pas toujours très appétissants ! Il a déjà obtenu une étoile au Guide Michelin et s’apprête à ouvrir trois nouveaux établissements dans la région. Prochaine ouverture à Béthune (Pas-de-Calais), une ville pas forcément très touristique. Avec quelles recettes compte-t-il attirer la clientèle ?

À Arras (Pas-de-Calais), des dizaines de milliers de personnes se retrouvent chaque été pour célébrer la fête de l’Andouillette. Évènement incontournable du weekend : la parade des Géants, au son de la fanfare ! Cet été, la Vaillante, la troupe la plus primée de France, va régaler les touristes avec ses reprises de tubes actuels mais aussi des chansons populaires et connues de tous. Intégrer une telle institution est un rêve pour de nombreux jeunes du coin. Mais la sélection est exigeante. Il faut savoir jouer d’un instrument, bouger en rythme et avoir l’esprit d’équipe ! Les nouvelles recrues seront-elles prêtes pour le plus grand festival européen de « Marching Band » en Allemagne ? La Vaillante défendra l’honneur de sa région face aux meilleures équipes européennes.

À Caudry (Nord), la famille Bracq défend elle aussi un incontournable du terroir nordiste : la dentelle. Dans leurs ateliers, ils tissent l’excellence depuis 1889. Julien, 35 ans, représente la cinquième génération de la famille. Passionné par son métier, il se bat pour faire perdurer son activité. Si l’essentiel de son chiffre d’affaires provient de l’étranger, il tient avant tout à partager son exceptionnel savoir-faire avec les touristes qui découvrent dans ses ateliers les métiers à tisser et les techniques ancestrales de la dentellerie.