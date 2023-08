"Les vacances préférées des Français" : « Croisière de rêve en famille autour de la Méditerranée » sur 6ter mercredi 9 août 2023 - Vidéo

Le magazine “Les vacances préférées des Français” vous invite, mercredi 9 août 2023 à 21:05 sur 6ter, à découvrir des croisières de rêve en famille autour de la Méditerranée.

Élodie Gossuin vous emmène en croisière en Méditerranée à bord de l'un des paquebots les plus impressionnants au monde : 330 mètres de long, 18 étages, plus de 1 700 cabines, ascenseurs panoramiques, escaliers de cristal et 4 piscines chauffées à son sommet.

Cette croisière, vous allez la vivre aux côtés de la famille Chassagne qui a réussi à réunir grands-parents, enfants et petits-enfants pour des vacances inoubliables. Il y aura aussi Pauline et Patrice, un couple de jeunes agriculteurs qui voyage à l'étranger pour la première fois de sa vie. Pour Isabelle, cette croisière sera l'occasion de vivre des moments forts avec les 3 hommes de sa vie, son compagnon et ses deux grands fils.

Cette incroyable traversée en Méditerranée, vous allez aussi la vivre côté équipage, toujours prêt à tout pour offrir aux 4 000 passagers, le voyage de leur rêve. Parmi eux, il y a Patricia, l'hôtesse française. Multitâche, polyglotte et toujours réactive : elle court régler les problèmes, des plus simples aux plus compliqués ! Quant à Gustavo, le directeur des évènements, il devra déployer des trésors d'imagination pour organiser un mariage à bord du navire.

De la passerelle du capitaine aux manœuvres à bord, du parc aquatique aux soirées les plus folles, les caméras du magazine ont eu accès à l'intégralité du paquebot. Embarquement à bord de ce palace flottant pour une croisière pleine de surprises et d'émotion !