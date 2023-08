"Sept à Huit" dimanche 13 août 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 13 août 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 13 août 2023 :

Les fêtes de villages.



Fanfares, défilés en ambiances enflammées, le retour des fêtes de villages. À Argentat en Corrèze, la population double de temps d'un week-end.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 13 août 2023 :

Un hypermarché Corse en surchauffé l'été.



À Porto-Vecchio, un hypermarché en surchauffe à l'heure des vacances. Entre flambée des prix et rush sur les produits Corses.

Lifting des fesses en Floride.



Le dictate des silhouettes voluptueuses en Floride. Des milliers d'américaines subissent un lifting des fesses : une mode risquée, parfois fatale.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Marie Bosch.



Après 12 ans de vie commune, elle découvre que son mari est un imposteur.