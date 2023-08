"66 Minutes" fera sa rentrée sur M6 le 3 septembre 2023 avec Kareen Guiock Thuram

Les magazines "66 Minutes" et "66 Minutes : Grand Format" feront leur rentrée sur M6 le dimanche 3 septembre 2023 avec un nouveau générique et une nouvelle présentatrice : Kareen Guiock Thuram.

Kareen Guiock Thuram revient sur M6 en tant que présentatrice et rédactrice en chef de "66 Minutes", aux côtés de Vincent Couëffé (C Productions).

Cette marque offre tous les dimanches après-midis un tour de l’actualité : tendance, faits divers ou encore actualités internationales. Elle propose aux téléspectateurs un panorama des informations hebdomadaires à ne pas rater.

Nouveauté cette saison, les plateaux seront maintenant tournés en extérieur sous la forme de reportage. Kareen Guiock Thuram ira sur le terrain auprès des gens qui font l’actualité. Qu’il s’agisse de personnes célèbres ou non, elle ira à la rencontre de ceux dont la prise de parole ou de position a fait événement cette semaine.

3 questions à Kareen Guiock Thuram

Pourquoi ce retour à M6 à la tête de "66 Minutes" ?

Après le format « Pionnières » que j’ai porté sur 6play avec des interviews de femmes pionnières dans leur domaine, j’avais envie de faire du magazine. Il s’agit d’une autre manière de faire de l’info, ce qui me passionne toujours. " 66 minutes" est l’écrin parfait pour cela. C’est une belle marque emblématique de l’offre de magazines d’info de la chaîne et un programme qui offre tous les dimanches après-midis un tour de l’actualité au sens large.

Quelles sont les nouveautés apportées au format et pourquoi ces changements ?

Il est toujours bon de se réinventer et d’offrir des nouveautés aux téléspectateurs. A l’occasion de cette rentrée, "66 minutes" se renouvelle avec un nouveau générique et de nouveaux plateaux extérieurs que je présenterai. J’irai en reportage chaque semaine pour aller au plus près de l’actualité et des gens qui l’incarnent.

Quel va être votre rôle ?

Je serai à la fois présentatrice et rédactrice en chef aux côtés de Vincent Couëffé. Avec l’équipe nous serons à l’affut de tous les sujets d’actualités et nous déciderons de celui qui fera l’ouverture du magazine, comment nous le traiterons et qui j’irai rencontrer lors de mon déplacement en reportage. Je suis ravie de cette double casquette et de retourner sur le terrain

Interview extraite du communiqué de presse M6.