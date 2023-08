"Touche pas à mon poste !" fera sa rentrée le 4 septembre 2023 sur C8 avec Cyril Hanouna

Lundi 4 septembre 2023 à 17:50, Cyril Hanouna fera sa rentrée sur C8 avec une nouvelle saison de "Touche pas à mon poste !".

"Touche pas à mon poste !", la Talk le plus commenté du PAF est de retour pour une 12ème saison sur C8 avec toujours plus de 2 heures de direct.

Une nouvelle saison qui s’annonce encore plus historique que la dernière qui a enchainé les records d’audience avec jusqu’à plus de 3 millions de téléspectateurs.

De nouveaux visages, de nouvelles chroniques, et toujours plus de débats, les sujets au coeur de l’actualité, des exclusivités, des surprises et bien sûr de la Darka !

Cyril Hanouna et la bande vous donnent rendez-vous le lundi 4 septembre dès 17:50 en direct sur C8 !