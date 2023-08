"50' Inside" fera sa rentrée sur TF1 samedi 2 septembre 2023 avec Isabelle Ithurburu

Samedi 2 septembre 2023 à 17:50, le magazine "50' Inside" fera sa rentrée sur TF1 avec Isabelle Ithurburu qui succède à Nikos Aliagas.

Après 16 ans à la présentation du magazine "50' Inside" sur TF1, Nikos Aliagas cède sa place à Isabelle Ithurburu qui reprend la présentation de l'émission à partir du samedi 2 septembre 2023.

C'est donc le samedi 26 août 2023 que Nikos Aligas presentera son dernier numéro de "50' Inside".

"50' Inside", c'est toute l’actualité des stars résumée, chaque samedi sur TF1. Le rendez-vous glamour pour retrouver toujours plus de news, d'interviews, d'actualité people en France et à l'étranger, de destinations de rêve et de reportages exclusifs au bout du monde pour partir à la rencontre de vos personnalités préférées et vous faire découvrir leurs repaires secrets.

L'émission sera toujours diffusée en deux parties : "50' Inside - L'actu" à 17:50, puis "50' Inside - Le mag" à 19:00.