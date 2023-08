"C dans l'air" vendredi 18 août : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce vendredi 18 août 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Gallagher Fenwick, grand reporter, auteur de « Volodymyr Zelensky : L'Ukraine dans le sang ».

Sylvie Bermann, diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie, auteure de « Madame l’Ambassadeur ».

Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et espace, ancien pilote de chasse.

James André, grand reporter à France 24.

Le thème de l'émission : Sarkozy / Russie : ces propos qui choquent

« L’Ukraine doit rester un pays neutre ». La position de Nicolas Sarkozy sur le conflit russo-ukrainien n'a pas manqué de faire réagir. Dans une interview accordée mercredi au Figaro, l'ancien chef de l'Etat a aussi estimé « illusoire » que le pays de Volodymyr Zelensky puisse récupérer la Crimée. Selon Sarkozy, ce territoire annexé illégalement en 2014 par les Russes doit faire l'objet d'un référendum « organisé sous le contrôle strict de la communauté internationale (…) pour entériner l’état de fait actuel », à savoir le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie.

Cette analyse, sans aucune condamnation pour les crimes de guerre commis par les troupes russes, a suscité de vives critiques d'experts et de politiques comme l'écologiste Julien Bayou qui l'accuse d'être « acheté » par la Russie de Poutine. Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à l’Élysée entre 2009 et 2015, a fustigé de son côté des « propos honteux » et a rappelé les sommes perçues par l'ancien président de la République pour des conférences très complaisantes en 2018 à l’égard du chef du Kremlin et ce, en dépit de la mise au ban diplomatique de la Russie en raison de l’annexion de la Crimée quatre ans plus tôt.

Autre récente prise de position ayant créé l'émoi des autorités ukrainiennes : celle formulée par le chef du cabinet du secrétaire général de l'OTAN, Stian Jenssen . Celui-ci a estimé que l’Ukraine pourrait céder des territoires en échange d’une adhésion à l’OTAN. Mais pour Kiev, céder des territoires « revient à choisir délibérément la défaite de la démocratie ». Jenssen a du modérer son propos : « ma déclaration s’inscrivait dans le cadre d’une discussion plus large (…) je n’aurais pas dû la formuler ainsi, c’était une erreur ».

Pendant ce temps, sur le terrain, la contre-offensive des Ukrainiens patine. Lancée en juin, l'offensive de Kiev visant à récupérer ses territoires envahis par l'armée du Kremlin ne donne pour l'instant pas les résultats escomptés. L'Ukraine continue de subir les assauts des missiles russes, tandis que les attaques de drones attribuées à l'Ukraine se sont multipliées en Russie ces dernières semaines.

En France, la marque de prêt-à-porter IKKS, qui dispose d’une plateforme de fabrication à Kharkiv, a rapatrié depuis des mois des salariés ukrainiens. Pour eux, s'adapter à leur nouvelle vie en France reste un défi, d'autant que le conflit s'éternise, avec un retour en Ukraine qui s'éloigne chaque jour un peu plus.

Alors, comment comprendre la position de Nicolas Sarkozy sur la guerre en Ukraine ? Le pays de Volodymyr Zelensky peut-il reprendre le dessus dans ce conflit ? Quelle vie possible en France pour les réfugiés ukrainiens ?

