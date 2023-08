"C dans l'air" samedi 19 août 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 19 août 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Marc Lomazzi, journaliste spécialiste des questions environnementales, auteur de « France 2050. Le scénario noir du climat ».

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l’IRD.

Philippe Collignon, jardinier, chroniqueur à France Télévisions.

Nicolas Berrod, journaliste au service Futurs du Parisien - Aujourd’hui en France.

Le thème de l'émission : Canicule : le monde en surchauffe

36 °C à Grenoble, 38 °C à Avignon, 40°C degrés dans certains coins du sud-est de la France, l’épisode le plus chaud de l’été frappe actuellement le pays avec vingt-huit départements en vigilance orange canicule. La chaleur remonte même sur des régions plus au nord, du Centre-Val de Loire au Nord-Est, en passant par le bassin parisien où on pourra avoisiner ce week-end les 35°C.

Une cellule interministérielle de crise s'est formée pour lutter contre cette vague de chaleur de fin d'été, une des plus tardives jamais enregistrées. La vigilance est surtout accrue dans les Ehpads, et une plate-forme nationale d’information, Canicule Info Service, a été ouverte. C dans l'air s'est rendu à Lyon, où cette chaleur pourrait battre les records de températures jamais enregistrés dans la capitale des Gaules.

Sur le reste du globe, le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré, avec des températures de plus de 50° dans certains territoires, dépassant le record de juillet 2019. L’ONU confirme avoir enregistré un début d’été sans précédent après trois semaines de canicule à l’origine de nombreux incendies, sur l'île de Tenerife en Espagne par exemple, mais aussi en Grèce ou au Canada. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'observatoire européen Copernicus estiment que cet événement n'est qu'un « avant-goût » de l'avenir climatique de la planète.

En France, les pompiers mettent le paquet sur les nouvelles technologies pour prévenir les début d'incendies. Dans les Bouches-du-Rhône, des caméras dotées d'un système d'analyse vidéo aident les hommes du feux à anticiper les drames, avec l'intelligence artificielle au service de leur mission.

Alors, pourquoi vivons-nous une canicule si tardive en France ? Il y a t-il une accélération du changement climatique sur la planète ? Comment les pompiers peuvent-ils empêcher les départs de feux ?

