"Sept à Huit" dimanche 20 août 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 20 août 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 20 août 2023 :

Obésité chez les ados.



Ils ont de 10 à 16 ans et pèsent parfois plus de 100 kilos. En Lozère, ils réapprennent à manger coupés de leurs familles pendant 1 an.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 20 août 2023 :

Élection de Miss Provence.



Elles en rêvent parfois depuis des années, comment se préparent-elles au concours sous les yeux de Miss France ?

Leslie et Kévin : le guets-apens



Dettes, rivalités amoureuses, les témoignages exclusifs sur l'assassinat du jeune couple.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Camille Cottin.



Camille Cottin a été révélée il y a 10 ans dans « Connasse ». Deux ans plus tard, sa notoriété explosait dans « Dix pour cent ». Succès Netflix pendant la crise du Covid aux Etats-Unis, des millions d’Américains la découvrent à leur tour.

Pour cette rentrée, Audrey Crespo-Mara reçoit Camille Cottin. Un portrait inédit consacré à l’une des rares actrices françaises à séduire Hollywood (aux côtés de Matt Damon, dans le film de Tom McCarthy « Stillwater » ou encore avec Adam Driver et Lady Gaga, dans le film de Ridley Scott, « House of Gucci »).

Rare en interview, elle incarne une féminité d’aujourd’hui, à la fois délicate et puissante, loin des personnages cash et abrupts qui l’ont fait connaître.