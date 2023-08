"C dans l'air" mardi 22 août 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 22 août 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Les invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Olivier Pérou, grand reporter politique à L’Express.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : Médine trouble la rentrée à gauche

C'est l'invité qui crispe aux sein des rangs écologistes. Le rappeur Médine, invité ce jeudi au Havre pour l'ouverture des universités d'été d'Europe Écologie-Les Verts, est accusé d'antisémitisme, surtout après son tweet récent visant l'essayiste Rachel Khan. Alors qu'elle l'avait traité de « déchet », Médine a répondu en qualifiant cette petite-fille de déporté de "resKHANpée ». Polémique immédiate. Les maires écologistes de Strasbourg et Bordeaux, Jeanne Barseghian et Pierre Hurmic, ont annoncé ne pas se rendre au Havre. L'eurodéputée Karima Delli s'oppose à la venue du rappeur. Marine Tondelier évoque un « antisémitisme insidieux » faisant l'hypothèse d'une « maladresse » ou d'un « manque de culture sur le sujet ».

Médine est également attendu cette semaine aux « Amfis d'été » de la France insoumise, dans la Drôme. La députée Clémence Guetté juge que les polémiques sur sa présence sont « orchestrées par l'extrême droite ». « Nous ne pensons pas qu'il est antisémite : si nous le pensions, nous ne l'aurions pas invité », règle-t-elle, parlant de « panique morale » du fait qu'il s'agisse d'une figure des quartiers populaires.

Si la Nupes s’égratigne sur ce sujet comme sur plusieurs autres (la stratégie pour les Européennes par exemple), François Ruffin émerge depuis quelques mois comme un possible successeur de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, et donc possible candidat unique de la gauche. Cet électron libre siégeant dans les rangs insoumis cultive son respect et ses différences avec l'ancien candidat à l'Élysée. En s'affirmant social-démocrate, Ruffin pourrait cependant séduire bien plus largement que Mélenchon...

Pendant ce temps, en Suède, les autodafés répétés du Coran continuent de faire des remous, et sème la colère du monde musulman. L'Iran, par exemple, a fait savoir qu'il n'accepterait plus d'ambassadeurs de Suède sur son territoire. Mais c'est surtout l'extrême droite qui jette de l'huile sur le feu en relayant les vidéos, notamment via le mouvement Danske Patrioter, basé à Copenhague.

Alors, la venue de Médine peut-elle abîmer la rentrée politique de la Nupes ? François Ruffin peut-il être le successeur de Jean-Luc Mélenchon pour 2027 ? Comment le Danemark et la Suède peuvent-ils calmer la crise diplomatique créée suite aux autodafés du Coran ?

