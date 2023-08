"Enquête d'action" « Pompiers d'Antibes : un été d’enfer pour les nouvelles recrues » sur W9 vendredi 25 août 2023

Vendredi 25 août 2023 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Pompiers d'Antibes : un été d’enfer pour les nouvelles recrues ».

Avec près de 9 000 sorties par an, la caserne d'Antibes est aussi active en été que les plus grandes casernes de la région. La haute saison est particulièrement chargée pour les soldats du feu car la population de la ville double. Les vacanciers profitent de la mer et des nombreuses boîtes de nuit de la région.

Léo, pompier volontaire depuis seulement un mois, accompagnera ses collègues sur un accident de jet-ski. Un jeune homme a été percuté par un scooter des mers. Avec la vitesse, le risque de séquelles cérébrales est très élevé. Problème : l’homme ne se souvient plus de rien et semble désorienté. Il sera difficile de poser un diagnostic.

Pour Alexis, c’est aussi l’épreuve du feu. Le pompier volontaire de 21 ans interviendra sur le premier gros incendie de sa jeune carrière. Le sinistre s’est déclaré dans une maison : à l’intérieur, la concentration de fumée va rendre son travail très compliqué.

Reliant Saint-Raphaël à Menton, et traversant Antibes, la départementale 60-98 est un axe particulièrement accidentogène. Motos, vélos, voitures : tous empruntent ces deux voies très étroites. Les deux-roues slaloment entre les voitures et certains conducteurs, fatigués de ce comportement, voient rouge. Certains n’hésitent pas à percuter les motards, sciemment. Le nombre de motards pris en charge pour blessures graves explose.